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Горсовет Львова собрался на первое заседание, Садовый заявил об узурпации власти

24.11.2020, 11:46
Горсовет Львова собрался на первое заседание, Садовый заявил об узурпации власти - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во Львове новоизбранный городской совет провел первое заседание и избрал временный президиум, сообщает Zaxid.net. Мэр города Андрей Садовый заявил о попытке узурпировать власть.

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Депутаты из фракций Евросолидарности, Свободы и Варты собрались 24 ноября на первое заседание горсовета Львова, принесли присягу и проголосовали за создание временного президиума. Присутствовали 34 депутата из 64, фракции Самопомощи и Голоса не участвовали в заседании, назвав решение о созыве сессии недемократическим.

Ранее Садовый сообщил в Facebook, что городская избирательная комиссия перенесла первое заседание горсовета с 3 декабря на 24 ноября по просьбе депутатов от Евросолидарности. Он утверждает, что по закону после принесения присяги новым составом горсовета предыдущий мэр утрачивает свои полномочия. До официального объявления и приведения к присяге нового мэра горсовет может назначить временный президиум, секретаря, который будет и.о. мэра, заместителей мэра, членов исполкома, а также принимать любые решения по бюджету и так далее.

Садовый во втором туре был переизбран мэром, но официальные результаты еще не объявлены, и в ближайшие дни вступить в должность он не сможет. Он считает, что действия избиркома имеют целью узурпацию власти в городе. Сегодня во время пресс-конференции Садовый заявил, что депутаты из Самопомощи и Голоса обратились в суд, а сам он будет наблюдать за развитием ситуации.

Глава фракции Евросолидарности в горсовете Львова Петр Адамик заявил, что никто власть не узурпирует, а перенос первого заседания горсовета связан с требованием закона о том, что оно должно состояться не позднее двух недель после регистрации избранных депутатов.

Заместитель Садового Андрей Москаленко сообщил, что подал на действия избиркома заявление в полицию.

По словам председателя Львовского избиркома Игоря Слипецкого, результаты выборов мэра будут официально объявлены в течение трех дней.

  • 22 ноября в 11 городах Украины прошел второй тур выборов мэра. По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, во Львове Садовый набрал 62,8%, а кандидат от Евросолидарности  Синютка – 37,2%.
  • 23 ноября Синютка поздравил Садового с победой.
Денис Юдин
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