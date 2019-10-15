ГПУ назначила прокурора Львовской области: что о ней известно

Ирина Диденко (фото - Антикоррупционный мониторинг Львовской области/Facebook)

Новым прокурором Львовской области стала 33-летняя Ирина Диденко. Сообщение о ее назначении появилось на сайте Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Организация Антикоррупционный мониторинг Львовской области сообщает в Facebook, что прокурор заканчивала Одесскую юридическую академию. С 2008 года работает в органах прокуратуры. Сначала работала в прокуратуре Ивано-Франковской области, затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

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Согласно декларации за 2018 год, Диденко владеет автомобилем Dodge 2012 года выпуска и земельным участком площадью 20 000 квадратных метров в Винницкой области. Постоянно проживает в Броварах. За год получила 533 395 грн заплаты, хранит на банковских счетах $16 000 и 8466 грн.

Ранее г енеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Одесской области.

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