Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ГПУ назначила прокурора Львовской области: что о ней известно

ГПУ назначила прокурора Львовской области: что о ней известно - Фото
Ирина Диденко (фото - Антикоррупционный мониторинг Львовской области/Facebook)
15.10.2019, 13:25

Ранее генпрокурор уволил с этой должности Юрия Квяткивского

Новым прокурором Львовской области стала 33-летняя Ирина Диденко. Сообщение о ее назначении появилось на сайте Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Организация Антикоррупционный мониторинг Львовской области сообщает в Facebook, что прокурор заканчивала Одесскую юридическую академию. С 2008 года работает в органах прокуратуры. Сначала работала в прокуратуре Ивано-Франковской области, затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

Читайте также: Рябошапка взял замом Трепака, раскрывшего черную бухгалтерию ПР 

Согласно декларации за 2018 год, Диденко владеет автомобилем Dodge 2012 года выпуска и земельным участком площадью 20 000  квадратных метров в Винницкой области. Постоянно проживает в Броварах. За год получила 533 395 грн заплаты, хранит на банковских счетах $16 000 и 8466 грн.

  • Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Одесской области.

Читайте также: Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Напишите нам
Львов гпу прокуратура львовская область руслан рябошапка ирина диденко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 