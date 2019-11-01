ГУР: Россия перебрасывает на линию разграничения танки и Гвоздики

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Страна-агрессор Россия перебрасывает боевикам на отдельные направления в районе линии разграничения танки и артиллерийские установки Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок Гвоздика", - отмечается в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что террористы пополняют на полевых складах передовых подразделений частей запасы боеприпасов.

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

"зафиксировали неделю "тишины" разведение войск в Петровском начнется 4 ноября, если в течение недели на участке не будет обстрелов. 31 октября президент Владимир Зеленский сообщил , что

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