ГУР: Россия перебрасывает на линию разграничения танки и Гвоздики

Страна-агрессор Россия перебрасывает боевикам на отдельные направления в районе линии разграничения танки и артиллерийские установки Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок Гвоздика", - отмечается в сообщении.
В ГУР подчеркнули, что террористы пополняют на полевых складах передовых подразделений частей запасы боеприпасов.
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