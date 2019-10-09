Харьковских студентов приглашают "прогуляться" по Луне: фото

Луна (фото - pixabay.com)

В Харьковском политехническом институте презентовали проект Moon Walk VR, благодаря которому можно отправиться на виртуальную прогулку по Луне. Об этом сообщает медиа группа Объектив.

Разработали устройство специалисты днепровского конструкторского бюро Южное. Как рассказал инженер бюро Вадим Сидорина, ЗD модель работает на базе игрового движка Unreal Engine 4.

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Помимо поверхности спутника Земли, пользователи также могут ознакомиться с с инфраструктурой и внешним видом проекта "Лунная промышленно-исследовательская база", который разрабатывает бюро.

Ранее аппарат "испытали" студенты Харьковского авиационного института. Вскоре его отправят в ВУЗы Киева и Львова.

Научного института Карнеги выяснил, какая планета Солнечной системы имеет больше всего спутников. Днями ранее астрономы из

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