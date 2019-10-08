В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников

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Самый дальний из обнаруженной группы 20 (!) спутников - также самый далекий известный спутник Сатурна

Несколько дней назад группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом из Научного института Карнеги открыла 20 ранее неизвестных спутников Сатурна. Таким образом, этот окольцованный газовый гигант обошел лидера Солнечной системы по количеству известных спутников: у него их 82, тогда как у Юпитера - 79.

Открытие сделано при помощи оптического телескопа Subaru на Гавайях.

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Спутники не было открыты ранее, так как все они микроскопические (до 5 км в диаметре), если сравнивать с материнской планетой, да и Сатурн находится не близко.

Астрономы уточнили, что 17 из 20 спутников - с ретроградными орбитами (обращаются вокруг Сатурна в направлении, которое противоположно направлению вращения планеты вокруг своей оси), причем "год" на них длится более трех лет на Земле. Два спутника с "нормальными" орбитами делают оборот вокруг планеты за два года, еще один - более трех лет.

Выдвигать теории происхождения множества мелких спутников ученые пока не торопятся, но предполагают, что когда-то давно (но не в ранний период формирования Сатурна) произошло разрушение крупного спутника или спутников при столкновении друг с другом.

Ученые смонтировали видео о том, как они называют новые спутники, а также призвали поучаствовать в этом процессе. Названия нужно выбрать из скандинавской, галльской и инуитской мифологии.

  • Соавторы открытия — Дэвид Джюит (UCLA) и Ян Клейна (Университет Гавайев).
  • В 2018-м Шеппард открыл 12 спутников у Юпитера.
  • Здесь — данные о всех спутниках Сатурна.
  • NASA запустит на Титан трехметровую "Стрекозу" за $1 млрд: видео.

Смотрите видео: На Титане в системе Сатурна обнаружены необычные глубокие озера

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Теги: космос, сатурн, открытие
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