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Херсонская область. Возле порта массово гибнет рыба: фото

Херсонская область. Возле порта массово гибнет рыба: фото - Фото
Фото: facebook.com/Husyev
04.11.2019, 07:35

В регионе ищут виновных в массовой гибели рыбы в Днепре

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы в Днепре  в районе морского торгового порта. Об этом он сообщил в Facebook.

Гусев дал поручение заместителю Сергею Козыреву совместно с областным департаментом экологии с привлечением специалистов природоохранных и правоохранительных органов.

Фото: facebook.com/Husyev

"Появилась информация о море рыбы в Днепре возле песчаного карьера Херсонского морского торгового порта. Виновные в море рыбы на Херсонщине будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - отметил Гусев.

  • 29 октября Житомирский рыбоохранный патруль зафиксировал мор водных биоресурсов на реке Уж у села Немировка.
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Херсонская область рыба Юрий Гусев
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