Херсонская область. Возле порта массово гибнет рыба: фото

Фото: facebook.com/Husyev

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы в Днепре в районе морского торгового порта. Об этом он сообщил в Facebook.

Гусев дал поручение заместителю Сергею Козыреву совместно с областным департаментом экологии с привлечением специалистов природоохранных и правоохранительных органов.

Фото: facebook.com/Husyev

"Появилась информация о море рыбы в Днепре возле песчаного карьера Херсонского морского торгового порта. Виновные в море рыбы на Херсонщине будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - отметил Гусев.