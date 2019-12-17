Хищения из морских контейнеров. В Одессе задержали подозреваемых

Фото: dumskaya.net

Сотрудники ООО "Столес Лоджистик" совместно с правоохранителями задержали группу людей, которая якобы занималась хищениями из морских контейнеров, принадлежащих компании. Об этом сообщает Думская.

Инцидент произошел 13 декабря. Предприниматели утверждают, что с 2018 года задержанные обокрали больше 15 контейнеров разных экспедиторских компаний и украли товаров примерно на $500 тыс. В основном это подсолнечное масло и сухое молоко.

По cловам предпринимателей, одним из участников преступной группы является бывший сотрудник МВД. Открыто несколько уголовных производств (ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 185).

Один из представителей "Столес Лоджистик" рассказал, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме.

"Под видом водителей-частников они брали заказы экспедиторских фирм на перевозку контейнеров. Документы, госномера машин, техпаспорта и удостоверения были поддельными. После погрузки контейнера его везли на специальную точку, где вскрывали и сливали масло (речь идет о танк-контейнерах, — ред.)", - отметил он.

Он добавил, что для того, чтобы скрыть пропажу, в цистерны наливали воду, а пломбы аккуратно устанавливали на место, пропажу обычно обнаруживали через месяц в портах других стран, за это время автомобили, водители и документы менялись.

Полиция пока не дает официальных комментариев. Источники в полиции уточнили, что расследованием дела занимается областное управление стратегических расследований.