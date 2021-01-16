Искали больше суток. В Карпатах нашли заблудившегося туриста – фото с поисков

В Карпатах нашли заблудившегося туриста, которого искали с 14 января. Об этом сообщает пресс-центр управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области.

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Как отмечается, сообщение о пропаже 25-летнего львовянина поступило 14 января около 13:00. Он проходил туристический маршрут в районе горы Поп Иван Мармарошский, потерял ориентир и заблудился.

В тот же день спасатели начали поиски и прочесывали местность до позднего вечера, отмечают в ГСЧС. Однако операцию пришлось остановить из-за плохой погоды: высота снега составляла один метр, а видимость – не более пяти метров.

Поиски возобновили утром 15 января. Появлялась информация, что мужчина мог зайти на территорию Румынии, украинские спасатели призвали румынских коллег присоединиться к операции. На кадрах ГСЧС видно, что высота снега в некоторых местах была по грудь.

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Как сообщается, в 21:00 15 января поступило сообщение, что туристы-волонтеры, которые присоединились к поискам, нашли мужчину и доставили его в приют в районе полонины Струнга. Сейчас он находится в безопасном месте. По словам нашедших его туристов, состояние львовянина – удовлетворительное, но есть переохлаждение.

Спасатели написали, что выехали на встречу к волонтерам на вездеходе, чтобы доставить туриста в ближайший населенный пункт.

29 декабря 2020-го на популярный маршрут в Карпатах обрушился шторм, спасатели не могли даже сделать фото.

14 января 2021-го спасатели призывали туристов не ходить в горы и публиковали видео тяжелых погодных условий.

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Марк Сировой

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