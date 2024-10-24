Из-за российских обстрелов повреждены колеи между Николаевом и Херсоном
В связи с очередным российским обстрелом повреждены колеи на участке между Николаевом и Херсоном, из-за чего поезда сообщением до Херсона будут останавливаться в Николаеве. Об этом сообщила Укрзализныця.
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Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.
"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", – заверили в Укрзализныце.
Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы, планируется возобновить сообщение до обратного рейса.
- Со 2 октября поезда Укрзализныци снова курсируют в Херсон и Николаев. До этого участок между станцией Долинская и Николаевом закрывали из-за российских обстрелов в ночь на 30 сентября.
- В ночь на 24 октября и рано утром Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Тревога была и в Николаевской и Херсонской областях. Также Херсонская областьрегулярно страдает от вражеских авиационных и артиллерийских ударов.