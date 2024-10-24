Из-за российских обстрелов повреждены колеи между Николаевом и Херсоном

Движение поездов между Николаевом и Херсоном уже прекращалось из-за обстрелов россиян, сообщение было возобновлено в начале октября

Фото: Укрзализныця

В связи с очередным российским обстрелом повреждены колеи на участке между Николаевом и Херсоном, из-за чего поезда сообщением до Херсона будут останавливаться в Николаеве. Об этом сообщила Укрзализныця.

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Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", – заверили в Укрзализныце.

Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы, планируется возобновить сообщение до обратного рейса.