Через російський обстріл пошкоджено колії між Миколаєвом і Херсоном
У зв’язку з черговим російським обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом і Херсоном, через що поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Про це повідомила Укрзалізниця.
Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.
"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", – запевнили в Укрзалізниці.
Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи, планується відновити сполучення до зворотного рейсу.
- З 2 жовтня поїзди Укрзалізниці знову курсують до Херсона та Миколаєва. До цього ділянку між станцією Долинська та Миколаєвом закривали через російський обстріл у ніч на 30 вересня.
- У ніч проти 24 жовтня і рано вранці Росія вчергове атакувала Україну "шахедами". Тривога була і в Миколаївській, і в Херсонській областях. Також Херсонщина регулярно потерпає від ворожих авіаційних і артилерійських ударів.