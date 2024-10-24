Через російський обстріл пошкоджено колії між Миколаєвом і Херсоном

Рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном вже припинявся через обстріл росіян, сполучення було відновлено на початку жовтня

Фото: Укрзалізниця

У зв’язку з черговим російським обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом і Херсоном, через що поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Про це повідомила Укрзалізниця.

Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", – запевнили в Укрзалізниці.

Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи, планується відновити сполучення до зворотного рейсу.