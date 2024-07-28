Из-за российского удара по Никополю есть пострадавшие, среди них двое детей – фото

В городе россияне повредили многоэтажки и инфраструктуру

Фото: Telegram Сергей Лысак

Россияне совершили артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области – среди восьми пострадавших есть двое детей, у них акубаротравма (контузия). Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Из-за вражеского артобстрела в Никополе есть пострадавшие. Среди них двое детей – девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма", – написал он.

Такой же диагноз есть и среди взрослых пострадавших, но некоторые местные получили осколочные ранения, сообщил Лысак.

По словам чиновника, два человека получили помощь на месте, еще шестеро обратились в медучреждения.

В целом в Никополе россияне повредили многоэтажные дома и инфраструктуру – плвреждены киоск, автомобили, газопроводы и линии электропередач, подытожил глава ОВА.

ДОПОЛНЕНО. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила: в Никополе пострадали восемь жителей двух многоэтажек, среди них двое детей.

ГСЧС вместе с работниками экстренной медицинской помощи и группой быстрого реагирования Красного Креста транспортировали травмированных женщину и мужчину в больницу.

Также спасатели вывели из квартиры поврежденного дома и передали медикам женщину и двоих детей, заключает ГСЧС.

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

23 июля в Марганце Днепропетровской области российские захватчики ударили беспилотником по дому семейного типа – трое детей получили ранения.

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