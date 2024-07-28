Через російський удар по Нікополю є постраждалі, серед них двоє дітей – фото

У місті росіяни пошкодили багатоповерхівки та інфраструктуру

Фото: Telegram Сергій Лисак

Росіяни здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області – серед вісьмох постраждалих є двоє дітей, у них акубаротравма (контузія). Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

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"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей – дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма", – написав він.

Такий же діагноз є й серед дорослих постраждалих, але також деякі місцеві отримали осколкові поранення, зазначив Лисак.

За словами посадовця, двоє людей отримали допомогу на місці, ще шестеро звернулися до медзакладів.

Загалом у Нікополі росіяни пошкодили багатоповерхові будинки та інфраструктуру – понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач, підсумував очільник ОВА.

ДОПОВНЕНО. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила: у Нікополі постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхівок, серед них двоє дітей.

ДСНС разом із працівниками екстреної медичної допомоги й групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні.

Також рятувальники вивели з квартири пошкодженого будинку та передали медикам жінку та двох дітей, підсумовує ДСНС.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

23 липня у Марганці Дніпропетровської області російські загарбники вдарили безпілотником по будинку сімейного типу – троє дітей отримали поранення.

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