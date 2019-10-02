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Жители Сум вышли на рельсы и остановили поезд: фото

Жители Сум вышли на рельсы и остановили поезд: фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции в Сумской области
02.10.2019, 14:17

Причиной протеста стала отмена дополнительных железнодорожных остановок на территории Сумской области

Сегодня утром в Сумах около десятка сумчан вышли на рельсы из-за отмены дополнительных железнодорожных остановок в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области. 

Из-за протеста машинист пассажирского поезда был вынужден остановить движение. 

На место события прибыли начальник Нацполиции в Сумской области, сотрудники управления превентивной деятельности и патрульной полиции. 

Как сообщают в пресс-службе, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию.

Машинист открыл двери вагонов, граждане зашли внутрь, освободив рельсы, после чего поезд мог свободно продолжить движение.  

В полиции заявляют, что остановки были отменены якобы из-за задолженности, которая возникла у местной власти перед Укразалізницею в части компенсаций льгот за проезд пенсионеров. 

"Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности", - резюмировали в пресс-службе. 

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железная дорога Нацполиция рельсы Сумы
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