Жители Сум вышли на рельсы и остановили поезд: фото

Фото - пресс-служба Нацполиции в Сумской области

Сегодня утром в Сумах около десятка сумчан вышли на рельсы из-за отмены дополнительных железнодорожных остановок в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

Из-за протеста машинист пассажирского поезда был вынужден остановить движение.

На место события прибыли начальник Нацполиции в Сумской области, сотрудники управления превентивной деятельности и патрульной полиции.

Как сообщают в пресс-службе, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию.

Машинист открыл двери вагонов, граждане зашли внутрь, освободив рельсы, после чего поезд мог свободно продолжить движение.

В полиции заявляют, что остановки были отменены якобы из-за задолженности, которая возникла у местной власти перед Укразалізницею в части компенсаций льгот за проезд пенсионеров.

"Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности", - резюмировали в пресс-службе.

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