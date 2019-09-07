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Кабинет министров определился с главой Харьковской ОГА

Кабинет министров определился с главой Харьковской ОГА - Фото
Юлия Светличная (фото - пресс-служба ХОГА)
07.09.2019, 08:25

Правительство решило оставить Юлию Светличную на должности

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Юлии Светличной на должности главы Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

На вопрос журналистов о том, были ли другие кандидаты, Дубилет ответить не смог.

"Если я вам отвечу, что не знаю, я вас разочарую?", - дал риторичный ответ министр.

Эпизод про Светличную на 4, 40 (Видео: КабМін)

Позже на сайте Кабмина было сообщено, что члены правительства сначала одобрили проекты решений об увольнении Светличной с должности (в связи с завершением полномочий предыдущего президента). Однако сразу же подали проект о ее повторном назначении.

Светличная занимала должность главы Харьковской ОГА с 2016 года, заменив на посту Игоря Райнина, ушедшего работать в администрацию президента Петра Порошенко.

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Дмитрий Дубилет кабмин Харьков харьковская область кабинет министров юлия светличная ОГА
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