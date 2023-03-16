Какие ракеты россиян сейчас могут сбивать ВСУ, а какие нет: список от Воздушных сил

У Вооруженных Сил Украины есть комплексы, способные сбивать крылатые ракеты, однако Силы обороны пока не могут уничтожать баллистические цели. О том, какие именно типы ракет ВСУ не могут сбить и почему, 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Воздушные силы сбивают крылатые ракеты из комплексов Бук-М1 и С-300.

В настоящее время ВСУ могут уничтожать:

— "Калибр" (3М14) – крылатую ракету морского базирования, которой враг атакует с Черного моря;

— Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;

— Р-500 (9М728) – крылатую ракету наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра");

— Х-59 – управляемую авиаракету "воздух-земля";

— Х-35 – противокорабельную ракету воздушного, морского или берегового базирования.

Эти баллистические ракеты пока не удается сбить:

— "Искандер-М";

— "Точка-У";

— Х-22;

— Р-800 "Оникс" – сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования, часто запускаемые по Одесской области;

— С-300/400/500 – зенитные управляемые ракеты;

— Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности, "узкопрофильные" антирадарные ракеты "низшего тактического звена".

"Все эти ракеты летят быстро – по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы", – объясняет Игнат.

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По словам Игната, Воздушные силы не сбили ни одну из 120 ракет Х-22, выпущенных с начала полномасштабной войны.

"Когда ракета летит с такой большой скоростью и входит в зону поражения ЗРК, у обслуги С-300, скажем, есть всего до 40 с, чтобы ее обнаружить, захватить радаром и осуществить пуск", – рассказал спикер.

Для этих целей необходимы ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T. Впрочем, говорит Игнат, можно пробовать сбить Х-22 из NASAMS и Iris-T, однако эти комплексы должны "находиться в нужное время и в нужном месте".

Наибольшей угрозой является гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека, резюмировал Игнат.

7 марта 2023 года он сказал, что Украина ждет системы ПВО Patriot.

9 марта спикер Воздушных сил заявил, что Россия впервые обстреляла Украину разными типами ракет.

15 марта Игнат заявил, что во время массированного ракетного удара 9 марта россияне били ракетами Х-47 "Кинжал" по трансформаторным будкам.

Мілана Головань

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