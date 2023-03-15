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Воздушные силы: РФ била "Кинжалами" по инфраструктуре. "Акт возмездия" для трансформаторов

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 10:28
Воздушные силы: РФ била
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

Во время массированного ракетного удара 9 марта россияне били ракетами Х-47 "Кинжал" по трансформаторным будкам. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, последние несколько дней истребители МиГ-31К совершают тренировочные полеты, что вызывает частые воздушные тревоги.

Он отметил, что оккупанты потратили огромное стратегическое количество ракет на удары по критической инфраструктуре — с 11 сентября 2022 года противовоздушная оборона сбила около 700 ракет и более 650 дронов-камикадзе.

Игнат подчеркнул, что захватчики производили эти ракеты годами, а некоторые — десятилетиями, ракет "Кинжал" до сентября у противника было до 50 штук и он берег их для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений. 

"Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им надо было показать "акт возмездия" для пропаганды", — резюмировал он.

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко
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Кинжал война пво ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат критическая инфраструктура МиГ-31К
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