Воздушные силы: РФ била "Кинжалами" по инфраструктуре. "Акт возмездия" для трансформаторов

Во время массированного ракетного удара 9 марта россияне били ракетами Х-47 "Кинжал" по трансформаторным будкам. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, последние несколько дней истребители МиГ-31К совершают тренировочные полеты, что вызывает частые воздушные тревоги.

Он отметил, что оккупанты потратили огромное стратегическое количество ракет на удары по критической инфраструктуре — с 11 сентября 2022 года противовоздушная оборона сбила около 700 ракет и более 650 дронов-камикадзе.

Игнат подчеркнул, что захватчики производили эти ракеты годами, а некоторые — десятилетиями, ракет "Кинжал" до сентября у противника было до 50 штук и он берег их для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений.

"Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им надо было показать "акт возмездия" для пропаганды", — резюмировал он.