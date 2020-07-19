Карантин нельзя ослаблять в восьми областях - список
Коронавирусный карантин нельзя ослаблять в восьми областях. В Харьковской и Одесской областях превышены сразу по два эпидемиологических показателя
Введенный из-за эпидемии коронавируса карантин нельзя ослаблять в областях. Эпидемически показатели, связанные с COVID-19, не соответствуют допустимым, передает пресс-служба Минздрава.
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В список вошли:
- Винницкая область (превышен показатель динамики);
- Волынская (высокий процент выявления);
- Закарпасткая (высокая заполненность коек для больных COVID-19)
- Ивано-Франковская (превышен показатель динамики);;
- Львовская (высокие процент выявление и динамика);
- Одесская (высокая динамика);
- Харьковская (высокие динамика и процент выявления);
- Черниговская (недостаточное число тестирований).
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- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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