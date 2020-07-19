Карантин нельзя ослаблять в восьми областях - список

Коронавирусный карантин нельзя ослаблять в восьми областях. В Харьковской и Одесской областях превышены сразу по два эпидемиологических показателя

Введенный из-за эпидемии коронавируса карантин нельзя ослаблять в областях. Эпидемически показатели, связанные с COVID-19, не соответствуют допустимым, передает пресс-служба Минздрава.

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В список вошли:

- Винницкая область (превышен показатель динамики);

- Волынская (высокий процент выявления);

- Закарпасткая (высокая заполненность коек для больных COVID-19)

- Ивано-Франковская (превышен показатель динамики);;

- Львовская (высокие процент выявление и динамика);

- Одесская (высокая динамика);

- Харьковская (высокие динамика и процент выявления);

- Черниговская (недостаточное число тестирований).

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СПРАВКА. Для ослабления карантина регион должен соответствовать показателям: динамики (менее 10% прироста заболевших за неделю), процента выявленных заболевших от общего числа тестов (менее 11%), охвата тестированием (минимум 24 на 100 000 населения) и загруженности больничных коек (менее 50%).

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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