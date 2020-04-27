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Карантин. Псевдополицейский гулял во львовском парке в униформе Нацполиции

Карантин. Псевдополицейский гулял во львовском парке в униформе Нацполиции - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.04.2020, 10:02

Мужчину в полицейской униформе задержали

Житель Тернополя гулял в одном из львовских парков в форме полицейского, нарушая тем самым установленные в период эпидемии коронавируса правила карантина. Когда его остановила полиция, мужчина объяснил, что надел униформу "ради съемки видео". Об этом сообщил местный портал lviv.vgorode.ua.

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Псевдополицейского "с оружием и наручниками", а также видеооператора, который снимал его на камеру, задержали. Патрульные составили протокол о нарушении карантина, а на лжеполицейского - протокол о незаконном использовании униформы. 

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  • 3 апреля 2020 года Денис Шмыгаль озвучил список новых карантинных ограничений, в число которых попал запрет на посещение парков и скверов.
  • 5 апреля в Кабмине рассказали о санкциях за нарушение правил карантина во время эпидемии.
  • 23 апреля мэр Киева рассказал, что в столице с нарушителей карантинного режима взыскали почти 180 000 грн штрафов.

Читайте также: Полицейский требовал 15 000 грн за несоставление "карантинного" протокола

Дарья Мостовая
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Львов полицейский протокол карантин коронавирус униформа
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