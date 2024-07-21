Кличко отреагировал на снос усадьбы Зеленских: Проблема с памятниками из-за Рады и Кабмина

В субботу вечером активисты протестовали под КГГА после несанкционированного сноса здания

Протест под КГГА 20 июля (Фото: Общественное)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несанкционированный снос усадьбы Зеленских является "циничной провокацией". В то же время политик утверждает, что проблема с защитой памятников столицы возникла из-за того, что парламент и правительство игнорируют обращение местных властей.

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Он считает несанкционированный снос здания "циничной провокацией", особенно через несколько дней после того, как Департамент охраны культурного наследия КГГА получил пакет доработанной учетной документации.

Документы как раз касались присвоения усадьбе Зеленских статуса достопримечательности – это было сделано в поддержку соответствующей петиции при сохранении здания, отметил мэр.

Вечером в субботу, 20 июля, под мэрией прошла акция протеста. Суспільне сообщало, что, в частности, люди скандировали: "Нет произволу Киевсовета", "Кличко — русня" и "Кличко-замудовник". Журналисты насчитали около тысячи протестующих.

СПРАВКА. Усадьба Зеленских – разрушенное 19 июля историческое здание на улице Конисского, 22. По этому адресу застройщик ООО "Тургенев Билд" хочет построить вторую очередь своего жилищного комплекса "Тургеневъ".

Усадьба Зеленских – разрушенное 19 июля историческое здание на улице Конисского, 22. По этому адресу застройщик ООО "Тургенев Билд" хочет построить вторую очередь своего жилищного комплекса "Тургеневъ". В Институте национальной памяти сообщили общественной организации "Спадщина", что строительство ЖК не отвечает требованиям закона о дерусификации.



В январе на усадьбу в рамках уголовного производства был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения. В связи с арестом здания все работы должны были остановиться.

Кличко же обратился к активистам и спросил, почему они "не идут и не задают вопросов парламенту" и не обращаются к правительству.

Мэр утверждает, что Верховная Рада за более 5 лет так и не приняла поданный городом законопроект, по которому столица имела бы рычаги влияния на недобросовестных владельцев старинных построек.

Также он заявил, что Киев уже "столько лет" требует у Кабинета министров вернуть в собственность общине здание Сикорского, находящегося на балансе Минобороны. Кроме этого, написал мэр, правительство заблокировало передачу городу Гостинного двора. Оба памятника стоят без реставрации и разрушаются, подчеркнул Кличко.

Политик отметил, что в последние годы городские власти направили в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести в Государственный реестр более 1500 памятников и только что обнаруженных объектов культурного наследия, однако ведомство внесло "только около сотни".

19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году.

Полиция открыла уголовное производство, правоохранители устанавливают обстоятельства сноса исторического здания.

20 июля Офис генпрокурора начал уголовное производство по сносу усадьбы.

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