Кличко відреагував на знесення садиби Зеленських: Проблема з пам'ятками через Раду та уряд

У суботу ввечері активісти протестували під КМДА після несанкціонованого знесення будівлі

Протест під КМДА 20 липня (Фото: Суспільне)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що несанкціоноване знесення садиби Зеленських є "цинічною провокацією". Водночас політик стверджує, що проблема із захистом пам'яток столиці виникла через те, що парламент та уряд ігнорують звернення місцевої влади.

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Він вважає несанкціоноване знесення будівлі "цинічною провокацією", особливо за кілька днів після того, як Департамент охорони культурної спадщини КМДА отримав пакет доопрацьованої облікової документації.

Документи якраз стосувалися присвоєння садибі Зеленських статусу пам'ятки – це було зроблено на підтримки відповідної петиції за збереження будівлі, зазначив мер.

Ввечері у суботу, 20 липня, під мерією відбулася акція протесту. Суспільне повідомляло, що, зокрема, люди скандували: "Ні свавіллю Київради", "Кличко — русня" та "Кличко-замудовник". Журналісти нарахували близько тисячі протестувальників.

ДОВІДКА. Садиба Зеленських – зруйнована 19 липня історична будівля на вулиці Кониського, 22. За цією адресою забудовник ТОВ "Тургенєв Білд" хоче збудувати другу чергу свого житлового комплексу "Тургеневъ".

Садиба Зеленських – зруйнована 19 липня історична будівля на вулиці Кониського, 22. За цією адресою забудовник ТОВ "Тургенєв Білд" хоче збудувати другу чергу свого житлового комплексу "Тургеневъ". В Інституті національної пам'яті повідомили громадській організації "Спадщина", що будівництво ЖК не відповідає вимогам закону про дерусифікацію.



У січні на садибу в межах кримінального провадження був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. У зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

Натомість Кличко звернувся до активістів й запитав, чому вони "не йдуть і не ставлять питань парламенту" та не звертаються до уряду.

Мер стверджує, що Верховна Рада за понад 5 років так і не ухвалила поданий містом законопроєкт, за яким столиця мала б важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель.

Також він заявив, що Київ вже "стільки років" вимагає у Кабінету міністрів повернути у власність громаді будинок Сікорського, котрий перебуває на балансі Міноборони. Окрім цього, написав мер, уряд заблокував передання місту Гостинного двора. Обидві пам'ятки стоять без реставрації та руйнуються, наголосив Кличко.

Політик зазначив, що в останні роки міська влада скерувала до Мінкульту десятки звернень про те, аби занести до Державного реєстру понад 1500 пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, проте відомство внесло "тільки близько сотні".

19 липня у Києві несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році.

Поліція відкрила кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють обставини знесення історичної будівлі.

20 липня Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо знесення садиби.

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