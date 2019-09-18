Князев представил нового главу полиции в Запорожской области

Николай Лушпиенко (Фото - пресс-служба Нацполиции)

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника полиции в Запорожской области Николая Лушпиенко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ранее Лушпиенко возглавлял полицию в Сумской области.

Князев отметил, что новоназначенный руководитель организовал работу сумской полиции "на надлежащем уровне".

Также глава Нацполиции поблагодарил бывшего и.о. начальника полиции Запорожской области Константина Гребенюка.

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