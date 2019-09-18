Князев представил нового главу полиции в Запорожской области

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника полиции в Запорожской области Николая Лушпиенко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Ранее Лушпиенко возглавлял полицию в Сумской области.
Князев отметил, что новоназначенный руководитель организовал работу сумской полиции "на надлежащем уровне".
Также глава Нацполиции поблагодарил бывшего и.о. начальника полиции Запорожской области Константина Гребенюка.
Смотрите также: Назначен новый глава Нацполиции в Сумской области: фото, видео