Командующий ООС назвал количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами

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В 2019 году российское гражданство получили 136 000 жителей временно оккупированного Донбасса. Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий объединенными силами Владимир Кравченко.

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"По официальным данным миграционных служб, в течение 2019 российское гражданство получили 136 000 жителей временно оккупированных территорий. При сохранении активности жителей этих квазигосударственных образований и расширение возможностей российских миграционных служб в 2020 году данный показатель может превысить отметку в 300 000 человек", - отметил Кравченко.

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По его словам, социально-экономические показатели оккупированных территорий Донбасса свидетельствуют о наличии системных проблем - закрытии предприятий, отсутствии прибыли, невозможности выплачивать зарплату.

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По информации источников LIGA.net, во временно оккупированном Луганске в связи с распространением коронавируса и карантином приостановили перевозки местных жителей в РФ для получения российского гражданства по упрощенной схеме.

"До 12 мая никаких автобусов организовать не будут", - уточнил собеседник на правах анонимности.

19 февраля заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что более 125 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

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