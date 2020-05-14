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Контрабандисты пытались задавить пограничников, по ним открыли огонь - фото

Контрабандисты пытались задавить пограничников, по ним открыли огонь - фото - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
14.05.2020, 15:30

На Закарпатье контрабандисты пытались задавить автомобилем пограничников. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам нарушителей

Пограничники в Закарпатской области открыли огонь по машине контрабандистов, которые пытались наехать на пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Инцидент произошел 13 мая. Пограничники обнаружили около реки мужчину в гидрокостюме и шесть пакетов с сигаретами. Затем военные нашли авто Volkswagen Golf. По словам задержанного, водитель этой машины должен был забрать его после переправки сигарет в Румынию.

Водитель Golf отказался предоставить пограничникам какие-либо документы для проверки. Также к месту происшествия подъехал другой человек на Volkswagen Passat. По данным ГПСУ, водитель Golf сел в Passat и они предприняли попытку наезда на пограничников, а затем покинули место происшествия. 

Военные сделали несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто, чтобы остановить беглецов, а после этого принялись преследовать нарушителей. Путь пограничникам преградил Toyota Land Cruiser, водитель которого вышел из авто и начал наносить удары по машине военных. 

Водитель Toyota угрожал пограничникам физической расправой. Оказалось, что он является отцом одного из мужчин, которых преследовали военные. Правоохранители задержали обоих.

  • 2 февраля 2020 года под Львовом в рефрижераторе нашли четверых нелегалов.
  • 24 апреля на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев.
Владислав Сердюк
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