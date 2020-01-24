Контрразведка СБУ ликвидировала сеть информаторов боевиков

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность сети информаторов боевиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили личность двух информаторов террористов, которые, по их информации, тесно сотрудничали с боевиками. Следствие установило, что обе женщины прошли детальный инструктаж в Донецке, который они посещали якобы по личным делам.
Кураторы отрабатывали им задания, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи необходимых террористам данных.
Они собирали и передавали ведомости о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, месте дислокации и направлении перемещения в районе проведения ООС. Полученные данные боевики использовали для планирования диверсий и военных действий.
В конце 2019 года сотрудники СБУ задержали одну из возможных информаторов боевиков.
"Теперь к ней "присоединилась" ее пособница", - заявляют в СБУ.
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