Контрразведка СБУ ликвидировала сеть информаторов боевиков

Фото - пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность сети информаторов боевиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личность двух информаторов террористов, которые, по их информации, тесно сотрудничали с боевиками. Следствие установило, что обе женщины прошли детальный инструктаж в Донецке, который они посещали якобы по личным делам.

Кураторы отрабатывали им задания, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи необходимых террористам данных.

Они собирали и передавали ведомости о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, месте дислокации и направлении перемещения в районе проведения ООС. Полученные данные боевики использовали для планирования диверсий и военных действий.

В конце 2019 года сотрудники СБУ задержали одну из возможных информаторов боевиков.

"Теперь к ней "присоединилась" ее пособница", - заявляют в СБУ.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.

12 января сообщалось , что п рокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова.

сообщалось 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.

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