Коронавирус. Киев вышел на первое место в Украине по суточной заболеваемости
В Украине зафиксировали рекордное суточное число заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных выявили в Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях. Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.
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Лидерами по числу заболевших с начала эпидемии являются Львовская область (9379 выявленных инфицированных) и Киев (8131). В пятерку антирейтинга также входят Ровенская (5942), Черновицкая (5812), и Закарпатская (5078) области.
Меньше всего заболевших зарегистрировали в Луганской (122), Херсонской (224) и Полтавской (431) областях.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:
Львовская область - 9379 заболевших (131 за сутки);
Киев - 8131 (199);
Ровенская - 5942 (105);
Черновицкая - 5812 (61);
Закарпатская - 5078 (70);
Ивано-Франковская - 4446 (104);
Волынская - 3735 (41);
Киевская - 3672 (43);
Харьковская - 3626 (70);
Одесская - 3150 (46);
Тернопольская - 2922 (70);
Винницкая - 2698 (38);
Житомирская - 1807 (43);
Днепропетровская - 1394 (30);
Хмельницкая - 1109 (23);
Черкасская - 919 (9);
Донецкая - 865 (4);
Запорожская - 779 (12);
Черниговская - 789 (44);
Кировоградская - 702 (5);
Николаевская - 578 (15);
Сумская - 484 (17);
Полтавская - 431 (17);
Херсонская - 224 (0);
Луганская - 122 (0).
В сводку не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
За сутки в стране выявили 1197 новых инфицированных - рекордный показатель за все время эпидемии. Всего в стране зарегистрировали 68 794 заболевших, 1673 умерших и 38 154 выздоровевших.
- Вчера выросло число областей, в которых нельзя ослаблять карантин из-за несоответствия критериям Минздрава.
- Вчера во Всемирной организации здравоохранения заявили, что причиной вспышек заболеваемости в Европе могут быть молодые люди, часть из которых не соблюдают эпидрежим.
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