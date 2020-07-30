Коронавирус. Киев вышел на первое место в Украине по суточной заболеваемости

В Украине зафиксировали рекордное суточное число заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных выявили в Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (199 случаев), Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях. Ни одного нового пациента не было в Луганской и Херсонской областях, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

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Лидерами по числу заболевших с начала эпидемии являются Львовская область (9379 выявленных инфицированных) и Киев (8131). В пятерку антирейтинга также входят Ровенская (5942), Черновицкая (5812), и Закарпатская (5078) области.

Меньше всего заболевших зарегистрировали в Луганской (122), Херсонской (224) и Полтавской (431) областях.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах Украины:

Львовская область - 9379 заболевших (131 за сутки);

Киев - 8131 (199);

Ровенская - 5942 (105);

Черновицкая - 5812 (61);

Закарпатская - 5078 (70);

Ивано-Франковская - 4446 (104);

Волынская - 3735 (41);

Киевская - 3672 (43);

Харьковская - 3626 (70);

Одесская - 3150 (46);

Тернопольская - 2922 (70);

Винницкая - 2698 (38);

Житомирская - 1807 (43);

Днепропетровская - 1394 (30);

Хмельницкая - 1109 (23);

Черкасская - 919 (9);

Донецкая - 865 (4);

Запорожская - 779 (12);

Черниговская - 789 (44);

Кировоградская - 702 (5);

Николаевская - 578 (15);

Сумская - 484 (17);

Полтавская - 431 (17);

Херсонская - 224 (0);

Луганская - 122 (0).

В сводку не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

За сутки в стране выявили 1197 новых инфицированных - рекордный показатель за все время эпидемии. Всего в стране зарегистрировали 68 794 заболевших, 1673 умерших и 38 154 выздоровевших.

Вчера выросло число областей , в которых нельзя ослаблять карантин из-за несоответствия критериям Минздрава.

Вчера во Всемирной организации здравоохранения заявили , что причиной вспышек заболеваемости в Европе могут быть молодые люди, часть из которых не соблюдают эпидрежим.

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Марк Сировой

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