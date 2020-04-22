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Филатов: В Днепре, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19

Филатов: В Днепре, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19 - Фото
Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.04.2020, 16:17

По словам мэра Бориса Филатова, суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в Днепре почти в 10 раз

В Днепре резко увеличилось суточное количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом написал в Facebook мэр города Борис Филатов.

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"В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки + 20. Было по одному-два в сутки, а теперь + 20", - написал он.

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В следующем посте он дополнил, что большинство из новых заболевших имели контакты с одной из церквей Першотравенска, где произошла вспышка COVID-19.

По словам Филатова, для предотвращения развития эпидемии в городе будет создана "карта контактных лиц и возможного заражения". Она будет указывать точки пересечения указанных людей - магазины, киоски и аптеки.

КП "Муниципальная варта" и полиция будут обеспечивать принудительную обсервацию контактных лиц в местах их проживания. При необходимости им будут доставлять продукты. Мобильная бригада медиков будет обследовать контактных лиц для выявления зараженных.

Также департаменту горсовета поручено обеспечить раздачу дезинфицирующих средств и усиленную дезинфекцию подъездов и домовладений, где контактные лица проживают.

  • 8 апреля в Днепровском облсовете сообщали, что в Першотравенске произошел всплеск заболеваемости коронавирусом в христианской церкви "Новое поколение".
  • По состоянию на 9:00 22 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 150 случаев заражения. В Днепре выявили 50 случаев заражения.
  • На 09:00 22 апреля в Украине зарегистрировали 6592 случаев заражения коронавирусом, 174 больных COVID-19 умерли, выздоровели 424 человека.

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Марк Сировой
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