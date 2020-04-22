COVID-19 в регионах. В Киеве - почти 1000 заболевших, за сутки - около 100

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Больше всего выявленных за сутки случаев COVID-19 - в Киеве, а в Черновицкой области уже более 1000 заразившихся коронавирусом. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.

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В Черновицкой области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1053 человек, за сутки - 65 новых случаев. К 1000 заболевших приближается и Киев - там зафиксировано 989 случаев COVID-19, за сутки - 97 новых, больше, чем в любом другом регионе страны.

Удвоилось число заболевших в Николаевской области - с 41 до 82 случаев.

Данные по областям:

Черновицкая - всего 1053 случаев (65 новых);

Киев - 989 (97);

Ивано-Франковская - 589 (33);

Тернопольская - 471 (36);

Киевская - 390 (34);

Ровенская - 353 (12);

Винницкая - 349 (11);

Житомирская - 287 (17);

Львовская - 274 (18);

Кировоградская - 251 (4);

Закарпатская - 218 (13);

Черкасская - 206 (20);

Волынская - 176 (2);

Днепропетровская - 150 (28);

Одесская - 148 (2);

Запорожская - 141 (4);

Полтавская - 116 (15);

Сумская - 86 (2);

Николаевская область - 82 (41);

Харьковская - 82 (5);

Херсонская - 72 (2);

Хмельницкая - 54 (5);

Луганская - 26 (1);

Донецкая - 16 (0);

Черниговская - 13 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444 выздоровели.

На 09:00 22 апреля в Украине зарегистрировали 6592 случаев заражения коронавирусом, 174 пациента умерло, выздоровели 424 человека .

Кабмин планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая.

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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава