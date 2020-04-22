COVID-19 в регионах. В Киеве - почти 1000 заболевших, за сутки - около 100

Больше всего выявленных за сутки случаев COVID-19 - в Киеве, а в Черновицкой области уже более 1000 заразившихся коронавирусом. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.
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В Черновицкой области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1053 человек, за сутки - 65 новых случаев. К 1000 заболевших приближается и Киев - там зафиксировано 989 случаев COVID-19, за сутки - 97 новых, больше, чем в любом другом регионе страны.
Удвоилось число заболевших в Николаевской области - с 41 до 82 случаев.
Данные по областям:
Черновицкая - всего 1053 случаев (65 новых);
Киев - 989 (97);
Ивано-Франковская - 589 (33);
Тернопольская - 471 (36);
Киевская - 390 (34);
Ровенская - 353 (12);
Винницкая - 349 (11);
Житомирская - 287 (17);
Львовская - 274 (18);
Кировоградская - 251 (4);
Закарпатская - 218 (13);
Черкасская - 206 (20);
Волынская - 176 (2);
Днепропетровская - 150 (28);
Одесская - 148 (2);
Запорожская - 141 (4);
Полтавская - 116 (15);
Сумская - 86 (2);
Николаевская область - 82 (41);
Харьковская - 82 (5);
Херсонская - 72 (2);
Хмельницкая - 54 (5);
Луганская - 26 (1);
Донецкая - 16 (0);
Черниговская - 13 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава