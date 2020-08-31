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Коронавирус. Горсовет Ивано-Франковска просит Зеленского отменить усиление карантина

31.08.2020, 13:50
Коронавирус. Горсовет Ивано-Франковска просит Зеленского отменить усиление карантина - Фото
Протест против карантина в Ивано-Франковске (Фото: galka.if.ua)

В Ивано-Франковске считают необъективным критерий отнесения к красной зоне карантина по заполненности больниц пациентами с коронавирусом

Городской совет Ивано-Франковская просит президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова отменить решение о внесении города в красную карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.

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В горсовете считают, что ограничения, которые вводятся в красной зоне, нарушают конституционные права и свободы жителей города. Решение госкомиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что Ивано-Франковск относится к красной зоне, депутаты назвали безосновательным.

Критику депутатов вызвал критерий отнесения к красной зоне, по которому оценивается заполненность больниц первой волны для пациентов с COVID-19. Они настаивают, что для Ивано-Франковска этот показатель "не является до конца объективным", поскольку в больницы города везут заболевших из других мест.

Депутаты горсовета просят отменить решение об отнесении Ивано-Франковска к красной зоне, отменить решение Кабмина об усиленных карантинных мерах на территориях со значительным распространением коронавируса и пересмотреть методику введения карантина.

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Денис Юдин
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