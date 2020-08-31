Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 16 регионах Украины – Минздрав

В семи областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

В Киеве и 15 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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На 27 августа во всех областях проводится достаточное число тестов, в семи регионах больницы заполнены более чем на 50% в течение пяти дней: это Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская и Черновицкая области.

Заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и 15 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской.

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Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (280,2), Тернопольской (212,1) и Ивано-Франковской (175,0) областях.

Показатели по областям:

Регионом с широким распространением коронавируса считается область, в которой в течение пяти дней больше чем на 50% заполнены больницы, принимающие пациентов с COVID-19 или с подозрением на инфекцию, либо за неделю проводится меньше чем 24 теста на коронавирус на 100 000 человек, либо заболеваемость коронавирусом за 14 дней превышает 40 на 100 000 человек.

За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 2141 человека.

Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

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Денис Юдин

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