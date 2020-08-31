Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 16 регионах Украины – Минздрав
В семи областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
В Киеве и 15 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
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На 27 августа во всех областях проводится достаточное число тестов, в семи регионах больницы заполнены более чем на 50% в течение пяти дней: это Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская и Черновицкая области.
Заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и 15 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской.
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Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (280,2), Тернопольской (212,1) и Ивано-Франковской (175,0) областях.
Показатели по областям:
Регионом с широким распространением коронавируса считается область, в которой в течение пяти дней больше чем на 50% заполнены больницы, принимающие пациентов с COVID-19 или с подозрением на инфекцию, либо за неделю проводится меньше чем 24 теста на коронавирус на 100 000 человек, либо заболеваемость коронавирусом за 14 дней превышает 40 на 100 000 человек.
- За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 2141 человека.
- Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
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