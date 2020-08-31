Коронавирус. За сутки новых заболевших выявили по всей Украине, больше всего - в Киеве
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 121 215 заболевших. За сутки зафиксировали 2141 больного COVID-19
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (277 случаев), Одесской (189) и Харьковской (187) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки в Украине зафиксировали 2141 нового заразившегося. За все время эпидемии в Украине выявили 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.
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Динамика заболеваемости по регионам:
Львовская область – 14 510 заболевших (154 за сутки);
Киев - 13 370 (277);
Черновицкая – 10 303 (158);
Ровенская - 9182 (84);
Ивано-Франковская - 9179 (165);
Харьковская – 9076 (187);
Закарпатская - 7516 (60);
Одесская - 7283 (189);
Тернопольская - 6014 (149);
Киевская - 5669 (89);
Волынская - 5471 (54);
Винницкая - 3993 (45);
Житомирская - 3302 (89);
Хмельницкая - 2481 (79);
Днепропетровская - 2349 (43);
Черниговская - 1894 (117);
Запорожская - 1596 (38);
Черкасская – 1573 (35);
Сумская - 1470 (14);
Донецкая - 1418 (2);
Николаевская - 1252 (83);
Кировоградская - 814 (4);
Полтавская - 789 (19);
Херсонская - 396 (4);
Луганская - 315 (3).
В сводке нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 26 августа Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину, за исключением нескольких категорий.
- С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу новое деление на карантинные зоны.
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