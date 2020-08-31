Коронавирус. За сутки новых заболевших выявили по всей Украине, больше всего - в Киеве

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 121 215 заболевших. За сутки зафиксировали 2141 больного COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (277 случаев), Одесской (189) и Харьковской (187) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки в Украине зафиксировали 2141 нового заразившегося. За все время эпидемии в Украине выявили 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.

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Динамика заболеваемости по регионам:

Львовская область – 14 510 заболевших (154 за сутки);

Киев - 13 370 (277);

Черновицкая – 10 303 (158);

Ровенская - 9182 (84);

Ивано-Франковская - 9179 (165);

Харьковская – 9076 (187);

Закарпатская - 7516 (60);

Одесская - 7283 (189);

Тернопольская - 6014 (149);

Киевская - 5669 (89);

Волынская - 5471 (54);

Винницкая - 3993 (45);

Житомирская - 3302 (89);

Хмельницкая - 2481 (79);

Днепропетровская - 2349 (43);

Черниговская - 1894 (117);

Запорожская - 1596 (38);

Черкасская – 1573 (35);

Сумская - 1470 (14);

Донецкая - 1418 (2);

Николаевская - 1252 (83);

Кировоградская - 814 (4);

Полтавская - 789 (19);

Херсонская - 396 (4);

Луганская - 315 (3).

В сводке нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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