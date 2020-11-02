Коронавирус. Киев и четыре области лидируют по суточной заболеваемости – карта
За все время эпидемии коронавируса в Украине больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области (817 случаев COVID-19). Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
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Также на вершине антирейтинга по суточной заболеваемости оказались Киев (507 случаев), Львовская (464), Черновицкая (418) и Житомирская (398 случаев) области.
По всей Украине за сутки выявили 6754 заболевших.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 38 745 заболевших (507 за сутки);
Харьковская – 37 997 (817);
Львовская – 30 700 (464);
Одесская – 25 325 (331);
Черновицкая – 22 485 (418);
Тернопольская – 21 169 (376);
Ивано-Франковская – 20 963 (155);
Ровенская – 19 573 (200);
Киевская – 17 175 (359);
Хмельницкая – 16 422 (274);
Днепропетровская – 15 411 (145);
Житомирская – 15 363 (398);
Закарпатская – 14 911 (216);
Волынская – 13 983 (199);
Сумская – 12 071 (147);
Донецкая – 11 235 (298);
Винницкая – 10 789 (214);
Запорожская – 10 370 (258);
Полтавская – 9852 (113);
Черкасская – 9422 (117);
Черниговская – 9052 (187);
Николаевская – 8495 (351);
Херсонская – 4270 (117);
Луганская – 3760 (47);
Кировоградская – 2656 (46).
Не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.
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