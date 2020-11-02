Коронавирус. Киев и четыре области лидируют по суточной заболеваемости – карта

За все время эпидемии коронавируса в Украине больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области (817 случаев COVID-19). Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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Также на вершине антирейтинга по суточной заболеваемости оказались Киев (507 случаев), Львовская (464), Черновицкая (418) и Житомирская (398 случаев) области.

По всей Украине за сутки выявили 6754 заболевших.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 38 745 заболевших (507 за сутки);

Харьковская – 37 997 (817);

Львовская – 30 700 (464);

Одесская – 25 325 (331);

Черновицкая – 22 485 (418);

Тернопольская – 21 169 (376);

Ивано-Франковская – 20 963 (155);

Ровенская – 19 573 (200);

Киевская – 17 175 (359);

Хмельницкая – 16 422 (274);

Днепропетровская – 15 411 (145);

Житомирская – 15 363 (398);

Закарпатская – 14 911 (216);

Волынская – 13 983 (199);

Сумская – 12 071 (147);

Донецкая – 11 235 (298);

Винницкая – 10 789 (214);

Запорожская – 10 370 (258);

Полтавская – 9852 (113);

Черкасская – 9422 (117);

Черниговская – 9052 (187);

Николаевская – 8495 (351);

Херсонская – 4270 (117);

Луганская – 3760 (47);

Кировоградская – 2656 (46).

Не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.

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Марк Сировой

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