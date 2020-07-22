Коронавирус. Киев вышел на первое место в Украине по числу заболевших за сутки

В Украине резко возросла суточная заболеваемость коронавирусом – 829 новых случаев за сутки. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве (132 случая) и во Львовской области (124). Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Луганской области, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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Киев (7166 больных COVID-19), Львовская (8353), Черновицкая (5404), Ровенская (5232) и Закарпатская (4578) области являются лидерами по числу заболевших за все время эпидемии. Меньше всего инфицированных выявлено в Луганской (110) и Херсонской (217) областях.

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 60 995 человек, 1534 пациента умерли, 33 172 - выздоровели. За сутки зафиксировали 829 новых заболевших.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

Львовская область – 8353 заболевших (124 за сутки);

Киев - 7166 (132);

Черновицкая - 5404 (41);

Ровенская - 5232 (49);

Закарпатская - 4578 (60);

Ивано-Франковская - 3689 (78);

Киевская - 3359 (27);

Волынская - 3359 (41);

Харьковская - 3139 (57);

Одесская - 2660 (22);

Тернопольская - 2508 (42);

Винницкая - 2364 (34);

Житомирская - 1634 (25);

Днепропетровская - 1260 (36);

Хмельницкая - 994 (3);

Черкасская – 853 (6);

Донецкая - 813 (16);

Кировоградская - 688 (2);

Запорожская - 691 (9);

Черниговская - 654 (5);

Николаевская - 527 (3);

Сумская - 383 (12);

Полтавская - 360 (4);

Херсонская - 217 (1);

Луганская - 110 (0).

В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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