Коронавирус. Киев вышел на первое место в Украине по числу заболевших за сутки
В Украине резко возросла суточная заболеваемость коронавирусом – 829 новых случаев за сутки. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве (132 случая) и во Львовской области (124). Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Луганской области, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Киев (7166 больных COVID-19), Львовская (8353), Черновицкая (5404), Ровенская (5232) и Закарпатская (4578) области являются лидерами по числу заболевших за все время эпидемии. Меньше всего инфицированных выявлено в Луганской (110) и Херсонской (217) областях.
За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 60 995 человек, 1534 пациента умерли, 33 172 - выздоровели. За сутки зафиксировали 829 новых заболевших.
Читайте также: Список на 21 июля: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине
Нажмите на карту, чтобы увеличить
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:
Львовская область – 8353 заболевших (124 за сутки);
Киев - 7166 (132);
Черновицкая - 5404 (41);
Ровенская - 5232 (49);
Закарпатская - 4578 (60);
Ивано-Франковская - 3689 (78);
Киевская - 3359 (27);
Волынская - 3359 (41);
Харьковская - 3139 (57);
Одесская - 2660 (22);
Тернопольская - 2508 (42);
Винницкая - 2364 (34);
Житомирская - 1634 (25);
Днепропетровская - 1260 (36);
Хмельницкая - 994 (3);
Черкасская – 853 (6);
Донецкая - 813 (16);
Кировоградская - 688 (2);
Запорожская - 691 (9);
Черниговская - 654 (5);
Николаевская - 527 (3);
Сумская - 383 (12);
Полтавская - 360 (4);
Херсонская - 217 (1);
Луганская - 110 (0).
В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
Читайте также: Оксфордская вакцина от коронавируса вызывает иммунный ответ — первые результаты
Комментарии