Коронавирус. Киевская область может усилить карантин

По данным Минздрава, в Киевской области за сутки заболели COVID-19 94 человека

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киевской области могут усилить карантин. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

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Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что показатели заболеваемости стремительно растут, за 26 августа - шесть умерших.

"Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", - подчеркнул Володин.

Чиновник напомнил о необходимости измерять температуру, носить маски во всех общественных местах, постоянно мыть руки и обрабатывать их дезинфекторами, соблюдать социальную дистанцию.

"Пожилым людям не выходить без особой надобности из дома", - уточнил Володин.

Он напомнил, все мероприятия нужно проводить на площадках из расчета не менее пяти квадратных метров на одного человека.

По данным на 27 августа, в Киевской области за сутки заболели 94 человека, с начала эпидемии – 5305.

27 августа сообщалось, что за прошедшие сутки зафиксировали рекордное число летальных случаев от COVID-19 - 49 человек (днем ранее - 36).

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Арина Толина

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