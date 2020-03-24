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Коронавирус. Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде

Коронавирус. Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде - Фото
Иллюстративное фото: ngu.gov.ua
24.03.2020, 16:35

Нацгвардейцы будут следить за охраной общественного порядка на прилегающей к больнице территории

Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу, в которую направляют возможных инфицированных COVID-19, будут охранять военнослужащие Нацгвардии. Об этом пресс-служба Нацгвардии.

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"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - отметили в пресс-службе.

По информации департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, по состоянию на 24 марта, за сутки в региональные больницы за экстренной помощью обратились 379 украинцев, у 38 - симптомы острой респираторной инфекции. С симптомами ОРВИ госпитализировали 29 человек. У одного украинца диагностировали гриппозную пневмонию.

  • 20 марта из-за наплыва людей инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, приспособленное для приема пациентов с подозрением на коронавирус, начали охранять бойцы Нацгвардии.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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Арина Толина
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больница ужгород нацгвардия охрана коронавирус COVID-19
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