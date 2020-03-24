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В больницу под Одессой переселяют бывших заключенных: они не соблюдают карантин

В больницу под Одессой переселяют бывших заключенных: они не соблюдают карантин - Фото
Местная больница в Усатово (фото - dumskaya.net)
24.03.2020, 15:06

Жители села Усатово сообщили, что некоторые пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места

Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, которое расположено  в пригороде Одессы - селе Усатово. Об этом сообщает Думская.

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Там будет располагаться отделение легочного туберкулеза с открытой формой и мультирезистентным туберкулезом с паллиативными койками Одесского областного центра социально значимых болезней.

Территория возле больницы под Одессой: фото

Фото: dumskaya.net

Местные жители жалуются, что вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места.

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"Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны -  бульбуляторы", - отмечается в сообщении.

Шприцы на территории больницы: фото

Фото: dumskaya.net

Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок

Издание напоминает, что в рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений.  В 2017 году началось объединение тубдиспансеров и центров по борьбе с ВИЧ в единое учреждение -  Одесский областной центр социально значимых болезней.

Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял решение и приказал перепрофилировать расположенное в Усатово стационарное отделение больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.

Приказ департамента охраны здоровья: фото

Фото: dumskaya.net

Текст приказа департамента охраны здоровья: фото

Фото: dumskaya.net

 "Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате. Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть", - отметила местная жительница.

Местные жители требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.

23 марта они вызвали на место полицию и подали заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.  

Местные жители вызвали полицию: фото

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Арина Толина
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