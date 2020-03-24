В больницу под Одессой переселяют бывших заключенных: они не соблюдают карантин

Местная больница в Усатово (фото - dumskaya.net)

Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, которое расположено в пригороде Одессы - селе Усатово. Об этом сообщает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там будет располагаться отделение легочного туберкулеза с открытой формой и мультирезистентным туберкулезом с паллиативными койками Одесского областного центра социально значимых болезней.

Фото: dumskaya.net

Местные жители жалуются, что вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны - бульбуляторы", - отмечается в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок

Издание напоминает, что в рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений. В 2017 году началось объединение тубдиспансеров и центров по борьбе с ВИЧ в единое учреждение - Одесский областной центр социально значимых болезней.

Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял решение и приказал перепрофилировать расположенное в Усатово стационарное отделение больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

"Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате. Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть", - отметила местная жительница.

Местные жители требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.

23 марта они вызвали на место полицию и подали заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Читайте также: Коронавирус. В Одессе закрывают больницу с девятью аппаратами ИВЛ