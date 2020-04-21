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Коронавирус. Почаев закрыли на карантин из-за вспышки

Коронавирус. Почаев закрыли на карантин из-за вспышки - Фото
Фото: пресс-служба полиции
21.04.2020, 18:08

Почаев закрыли на карантин из-за вспышки распространения коронавируса

В Почаеве Кременецкого района, где зафиксирована вспышка распространения коронавируса, ограничили движение транспортных средств. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА, передает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что на въездах в Почаев оборудовано четыре карантинных поста. На них круглосуточно дежурят полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта.

По словам, начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, въезжать в город и выезжать из него разрешено только медикам, работникам соцслужб, людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием и лекарствами, а также спецтранспорту.

Сообщается, что 21 апреля на карантин закрыли и Почаевскую Свято-Успенская лавра.

  • 19 апреля полиция сообщала, что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение.
  • По данным на 20 апреля в Тернопольской области зафиксировано 414 случаев COVID-19. Шесть человек умерли, 34 выздоровели. В Кременецком районе – 42 зараженных коронавирусом.

Читайте также: Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото

Наталия Медведева
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