Коронавирус. Самая угрожающая ситуация наблюдается в Черновицкой области – НАН
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет умеренными темпами, при этом самая угрожающая ситуация – в Черновицкой области. Об этом говорится в анализе динамики эпидемии COVID-19 от Национальной академии наук.
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"Самой угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где не только самая высокая заболеваемость, но и самые высокие темпы распространения (коронавируса, – ред.)", – пишут ученые.
По их словам, за последние две недели количество позитивных тестов и случаев болезни утроилось, а число госпитализаций – удвоилось.
При этом в Украине в целом заболеваемость COVID-19 растет умеренными темпами, пишут в НАН. Ученые приводят такие цифры:
– за неделю число выявленных инфицированных выросло примерно на 22%, период удвоения – 3-3,5 недели;
– среднее репродуктивное число (показывает, сколько человек заражает один инфицированный) – 1,21, тенденция к изменению – нейтральная;
– среднее количество выявленных заболевших за сутки выросло до 1490 (+49% за две недели), летальных исходов – до 41 (+67%);
– в течение недели 1-7 сентября в среднем каждый день будет по 1742 заболевших, 8-14 сентября – по 2300;
– летальность (соотношение умерших к заразившимся) остается на уровне 3%, высокой остается госпитализация детей и людей в возрасте 18-34 лет.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 2075 новых случаев коронавируса, больше всего – в Киеве (268). Черновицкая область – на четвертом месте со 128 новыми заболевшими COVID-19.
- В Минздраве ожидают нового локдауна не раньше ноября. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что для вакцинированных от коронавируса могут ввести преимущества при локдауне, например, разрешить ходить в кино с COVID-сертификатом.
- Вакцинация доступна в Украине всем желающим. Прививки сейчас делают признанными ВОЗ вакцинами: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac), AstraZeneca/Oxford.
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