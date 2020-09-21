Коронавирус. Угрозы жизни Кернеса нет, может скоро вернуться в Харьков – мэрия

В мэрии отметили, что Геннадий Кернес, у которого выявили коровирус, может скоро вернуться в Харьков

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заболел COVID-19 и сейчас находится на лечении в немецкой клинике, у врачей не вызывает опасений. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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"Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники Шарите, позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - отметили в пресс-службе.

В горсовете опровергли фейки, которые распространяются в интернете, где речь идет о том, что якобы в команде Кернеса уверены – его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской облгосадминистрации и министр внутренних дел.

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую ​​версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть", - подчеркнули в горсовете.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

14 сентября в СМИ появилась информация, что у Кернеса выявили коронавирус , его госпитализировали с двусторонним воспалением легких и он якобы находится в коме. У Кернеса информацию о коме опровергли.

16 сентября, Кернеса решили перевезти на лечение в Германию.

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Арина Толина

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