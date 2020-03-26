Коронавирус. В Черновицкой области выздоровели три человека, заболели пятеро

Сегодня, 26 марта, в Черновицкой области от коронавируса выздоровели три человека – один ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
В то же время сегодня официально подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом: трое взрослых в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет.
По словам Осачука, четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными COVID-19 в Украине.
Таким образом, общее количество зафиксированных больных в области составило 47 человек.
Отмечается, что в целом Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.
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