Коронавирус. В Черновицкой области выздоровели три человека, заболели пятеро

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Сегодня, 26 марта, в Черновицкой области от коронавируса выздоровели три человека – один ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В то же время сегодня официально подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом: трое взрослых в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет.

По словам Осачука, четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными COVID-19 в Украине.

Таким образом, общее количество зафиксированных больных в области составило 47 человек.

Отмечается, что в целом Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.

Черновицкой области было зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 25 марта в

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о подтверждении еще семи случаев заболевания коронавирусной инфекцией в столице.

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