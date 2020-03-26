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Коронавирус. В Черновицкой области выздоровели три человека, заболели пятеро

Коронавирус. В Черновицкой области выздоровели три человека, заболели пятеро - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
26.03.2020, 20:01

В Черновицкой области от COVID-19 выздоровели три человека, заболели пятеро

Сегодня, 26 марта, в Черновицкой области от коронавируса выздоровели три человека – один ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В то же время сегодня официально подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом: трое взрослых в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет.

По словам Осачука, четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными COVID-19 в Украине.

Таким образом, общее количество зафиксированных больных в области составило 47 человек.

Отмечается, что в целом Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.

  • По состоянию на вечер 25 марта в Черновицкой области было зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом.
  • Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о подтверждении еще семи случаев заболевания коронавирусной инфекцией в столице.

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Медведева Наталия
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