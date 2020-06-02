Коронавирус. В четырех областях нет новых больных за сутки - карта эпидемии

За последние сутки больше всего новых больных коронавирусной инфекцией выявили в Ровенской, Житомирской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве. Ни одного нового случая не было в четырех областях, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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Больше всего новых случаев выявлено в Ровенской (57), Житомирской (34), Львовской (34), Черновицкой (33) областях, а также в Киеве (28). Ни одного нового инфицированного не зарегистрировали в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.
В Киеве и Черновицкой области - больше всего в стране больных COVID-19 - более 3000. Еще более 1000 больных зарегистрировано в восьми областях. В Житомирской области наблюдается значительный рост инфицированных: за сутки выявлено 34 новых пациентов, хотя днем ранее было всего 3.
Луганская, Донецкая, Сумская области - регионы с наименьшим числом подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Динамика эпидемии коронавируса в Украине (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3410 заболевших (34 заболевших за сутки);
Киев - 3071 (28);
Ровенская - 1823 (53);
Львовская - 1734 (34);
Киевская - 1623 (23);
Ивано-Франковская - 1442 (22);
Закарпатская - 1216 (10);
Тернопольская - 1180 (4);
Харьковская - 1105 (22);
Винницкая - 1029 (24);
Днепропетровская - 943 (1);
Волынская - 942 (10);
Одесская - 896 (0);
Житомирская - 776 (34);
Кировоградская - 516 (2);
Хмельницкая - 458 (4);
Запорожская - 450 (3);
Черкасская - 411 (5);
Николаевская - 294 (0);
Полтавская - 271 (1);
Черниговская - 188 (11);
Херсонская - 178 (0);
Сумская - 173 (3);
Донецкая - 164 (1);
Луганская - 47 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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Карта - Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения