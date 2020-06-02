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Коронавирус. В четырех областях нет новых больных за сутки - карта эпидемии

Коронавирус. В четырех областях нет новых больных за сутки - карта эпидемии - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
02.06.2020, 09:00

В Украине выявлено 24 340 случаев коронавируса. Больше всего больных COVID-19 – в Киеве и Черновицкой области

За последние сутки больше всего новых больных коронавирусной инфекцией выявили в Ровенской, Житомирской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве. Ни одного нового случая не было в четырех областях, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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Больше всего новых случаев выявлено в Ровенской (57), Житомирской (34), Львовской (34), Черновицкой (33) областях, а также в Киеве (28). Ни одного нового инфицированного не зарегистрировали в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

В Киеве и Черновицкой области - больше всего в стране больных COVID-19 - более 3000. Еще более 1000 больных зарегистрировано в восьми областях. В Житомирской области наблюдается значительный рост инфицированных: за сутки выявлено 34 новых пациентов, хотя днем ранее было всего 3.

Луганская, Донецкая, Сумская области - регионы с наименьшим числом подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Динамика эпидемии коронавируса в Украине (нажмите на карту, чтобы увеличить): 

Черновицкая - 3410 заболевших (34 заболевших за сутки);

Киев - 3071 (28);

Ровенская - 1823 (53);

Львовская - 1734 (34);

Киевская - 1623 (23);

Ивано-Франковская - 1442 (22);

Закарпатская - 1216 (10);

Тернопольская - 1180 (4);

Харьковская - 1105 (22);

Винницкая - 1029 (24);

Днепропетровская - 943 (1);

Волынская - 942 (10);

Одесская - 896 (0);

Житомирская - 776 (34);

Кировоградская - 516 (2);

Хмельницкая - 458 (4);

Запорожская - 450 (3);

Черкасская - 411 (5);

Николаевская - 294 (0);

Полтавская - 271 (1);

Черниговская - 188 (11);

Херсонская - 178 (0);

Сумская - 173 (3);

Донецкая - 164 (1);

Луганская - 47 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

  • Вчера итальянские медики заявили, что коронавирус теряет свою активность и стал гораздо менее смертоносным.
  • В Украине после этапов роста и стабилизации наметилась тенденция к медленному угасанию эпидемии коронавируса, заявляют ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

Читайте также: Коронавирус. За сутки более 100 000 человек заболели COVID-19: динамика пандемии

Карта - Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения

 

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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