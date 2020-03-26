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Коронавирус в Ивано-Франковской области: болеет полицейский, его коллег проверят

Коронавирус в Ивано-Франковской области: болеет полицейский, его коллег проверят - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
26.03.2020, 16:20

В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у сотрудника Нацполиции

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболел сотрудник полиции. Его коллеги, с которыми он контактировал, пройдут экспресс-тестирование. Об этом на брифинге заявили главный санврач области Руслан Савчук и руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош.

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По словам Савчука, у правоохранителя лабораторно подтвердили COVID-19, он находится в больнице, а состояние его здоровья оценивают как средней тяжести. Круг его контактных лиц известен, они на самоизоляции. 

Голубош добавил, что коллеги заболевшего пройдут экспресс-тесты на коронавирус. 

Читайте также: Как связаны болезни сердца и смертность от коронавируса - исследование

Владислав Сердюк
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Нацполиция Ивано-Франковская область коронавирус COVID-19
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