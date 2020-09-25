Коронавирус. В Краматорске отменили празднование дня города
25.09.2020, 14:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Мэр Краматорска Андрей Панков опасается, что город может перейти из желтой зоны карантина в оранжевую и попасть под серьезные ограничения
В Краматорске отменили празднование дня города, которое должно было состояться 26 сентября. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Панков.
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Панков объяснил решение об отмене массовых мероприятий тем, что Краматорск оказался в желтой карантинной зоне. Если город перейдет в следующую, оранжевую зону, будут введены серьезные ограничения в работе рынков, ресторанов и кафе, транспорта и так далее.
Также Панков сообщил, что почувствовал недомогание и ждет результатов теста на коронавирус, находясь на самоизоляции.
- 3 сентября глава МОЗ Степанов возмутился прошедшим в Одессе празднованием дня города из-за массовых нарушений правил карантина.
- 14 сентября в Офисе президента пригрозили организаторам праздников в Одессе и Днепре уголовными делами.
- 15 сентября Степанов заявил, что договорился с мэрами областных центров об отмене массовых мероприятий.
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