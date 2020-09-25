Коронавирус. В Краматорске отменили празднование дня города

Мэр Краматорска Андрей Панков опасается, что город может перейти из желтой зоны карантина в оранжевую и попасть под серьезные ограничения

В Краматорске отменили празднование дня города, которое должно было состояться 26 сентября. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Панков.

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Панков объяснил решение об отмене массовых мероприятий тем, что Краматорск оказался в желтой карантинной зоне. Если город перейдет в следующую, оранжевую зону, будут введены серьезные ограничения в работе рынков, ресторанов и кафе, транспорта и так далее.

Также Панков сообщил, что почувствовал недомогание и ждет результатов теста на коронавирус, находясь на самоизоляции.

3 сентября глава МОЗ Степанов возмутился прошедшим в Одессе празднованием дня города из-за массовых нарушений правил карантина.

14 сентября в Офисе президента пригрозили организаторам праздников в Одессе и Днепре уголовными делами.

15 сентября Степанов заявил, что договорился с мэрами областных центров об отмене массовых мероприятий.

Денис Юдин

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