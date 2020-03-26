Коронавирус. В Луганской области ввели режим чрезвычайной ситуации - фото

Карантин в Северодонецке (фото - LIGA.net)

С 25 марта в Луганской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

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Решение было принято в связи с обострением угрозы, связанной с распространением в области коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимостью усиления профилактических мер.

Для оперативного реагирования создан штаб по ликвидации ЧС, который будет работать круглосуточно. Представители штаба ЧС обследуют Ледовый дворец и помещения теннисных кортов в Северодонецке для обсервации или мобильных госпиталей.

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"Мы готовимся к худшему. Мы запланируем, где можно развернуть такие мобильные госпитали. Есть предварительно договоренность о двух местах – это или в Ледовом дворце, потому что территория позволяет, второе - на месте, где корты, сейчас они закрыты", - сказал Гайдай.

Рассмотрен вопрос создания так называемых карантинных постов на всех восьми блокпостах на территории области.

36 медработников из других регионов уже выразили готовность приехать в Луганской и оказывать помощь пациентам инфекционных отделений, их разместят в гостинице в Рубежном.

Сейчас из других стран в Луганскую область прибыли 32 человека, из них один направлен ​​на обследование в больницу, 22 - находятся на самоизоляции, пять - на обсервации.

По состоянию на 25 марта, еще шесть человек, у которых подозревают коронавирус, у одного человека диагноз подтвержден. Все контакты, с кем общался больной, отслеживают.

Жители Северодонецка сообщили сегодня LIGA.net, что ситуация в городе спокойная, людей в масках на улицах немного.

"Из тех, кто в маске, - это в основном молодежь. В аптеку пускают не более четырех человек. Паники вообще нет. На улицах можно увидеть детей, но больше пенсионеров. Они жалуются, что несправедливо закрыли рынки в городе", - сообщила местная жительница Оксана.

По ее словам, общественный транспорт работает в обычном режиме, парикмахерские и салоны красоты официально закрыты.

"Цены на такси не подняли. Тариф 20-30 грн в любую точку города", - добавила она.

25 марта в Запорожье из-за коронавирусной эпидемии ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.

По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине - 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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