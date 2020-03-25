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В Запорожье из-за коронавируса вводят режим чрезвычайной ситуации

В Запорожье из-за коронавируса вводят режим чрезвычайной ситуации - Фото
Запорожье (фото — pixabay.com)
25.03.2020, 11:49

Подтвержден коронавирус у четырех жителей Запорожья: все они недавно вернулись из Египта и Куршевеля. В городе вводят режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня, 25 марта, с 14:00 в Запорожье из-за коронавирусной эпидемии введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом у себя в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк.

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"Коронавирус уже в Запорожье. <...> Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", - пишет он.

По словам Буряка, больницы города готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, сегодня на сессии горсовета Запорожья будет выделено еще 100 млн грн на нужды медучреждений.

Полученные вчера тесты подтвердили коронавирус у четырех жителей Запорожья. Все больные в возрасте от 41 до 55 лет недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.

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Режим ЧС введен в Киеве, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой, Харьковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

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Евгений Пилипенко
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