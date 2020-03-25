Глава федерации больниц Франции: Число жертв коронавируса выше, чем в сводках

Фредерик Валлету (скриншот из видеозаписи RTL)

Настоящее число умерших во Франции от коронавирусной болезни COVID-19 "намного выше", чем в официальных отчетах. Об этом в эфире радио France Info заявил глава французской Федерации больниц Фредерик Валлету, пишет агентство Reuters.

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По его словам, это объясняется тем, что сводка учитывает только тех, кто умирает от SARS-CoV-2 в больницах, но не включает туда тех, кто скончался дома или в домах престарелых.

"Рост официальной статистики и так значительный, но абсолютные цифры, несомненно, были бы намного выше, если бы мы агрегировали то, что происходит в домах престарелых, а также учитывали людей, которые умирают дома", - сказал Валлету.

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По состоянию на утро 25 марта во Франции диагностировано 22 304 случая COVID-19. 1100 человек умерли, в тяжелом/критическом состоянии - 2516 пациентов. 3281 человек выздоровел.

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