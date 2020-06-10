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COVID-19. В одной из областей нашли пробирки от тестов в тоннах мусора: фото

COVID-19. В одной из областей нашли пробирки от тестов в тоннах мусора: фото - Фото
Мусорная свалка (фото - rv.npu.gov.ua)
10.06.2020, 06:42

По данным полиции, 20 тонн бытовых отходов привезены из другой области

В Ровенской области среди 20 тонн мусора, оставленных на дороге, выявили пробирки от тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Ровенская облгосадминистрация в Facebook.

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"В ночь на 8 июня на дороге, ведущей к паспортизованной свалке у села Копань Демидовской ОТГ, за 30 метров до свалки обнаружены 20 тонн мусора, среди которого - пробирки от тестов на COVID-19", - отмечается в сообщении.

Пробирки на мусорной свалке

Пробирки на мусорной свалке (фото - rv.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по ст.239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель).

В ОГА отметили, что захоронением и утилизацией занимается Демидовская ОТГ. Глава Государственной экологической инспекции Полесского округа выдал предписание для ОТГ по устранению стихийной свалки.

"По приказу Минздрава пробирки, использованные для тестирования на COVID-19, должны обеззараживаться в лаборатории и передаваться на утилизацию", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что предварительно 20 тонн бытовых отходов привезены из другой области. 

Местные СМИ пишут, что при осмотре мусора удалось найти доказательства того, что его привезли из Львова, поскольку обнаружены накладные, квитанции и договоры. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами Демидовской ОТГ.

  • 8 июня в ВОЗ заявили об ухудшении глобальной ситуации с пандемией коронавируса.
  • По состоянию на 9 июня в Ровеснкой области 2094 заболели COVID-19.

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Арина Толина
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