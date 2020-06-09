Коронавирус. В шести областях Украины нет новых заболевших за сутки - карта

В шести областях Украины за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Одесской областях.
За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Житомирской областях. В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 нет.
Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3729 заболевших (31 за сутки);
Киев - 3523 (33);
Львовская - 2211 (49);
Ровенская - 2094 (23);
Киевская - 1836 (24);
Ивано-Франковская - 1602 (20);
Закарпатская - 1425 (39);
Тернопольская - 1305 (11);
Харьковская - 1305 (18);
Винницкая - 1175 (25);
Волынская - 1113 (34);
Одесская - 1010 (8);
Днепропетровская - 971 (0);
Житомирская - 935 (38);
Кировоградская - 562 (3);
Хмельницкая - 518 (0);
Запорожская - 499 (3);
Черкасская - 490 (21);
Николаевская - 309 (0);
Черниговская - 304 (5);
Полтавская - 274 (0);
Донецкая - 235 (4);
Сумская - 198 (5);
Херсонская - 179 (0);
Луганская - 54 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE