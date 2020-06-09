Коронавирус. В шести областях Украины нет новых заболевших за сутки - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В шести областях Украины за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.

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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Одесской областях.

За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Житомирской областях. В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 нет.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Черновицкая - 3729 заболевших (31 за сутки);

Киев - 3523 (33);

Львовская - 2211 (49);

Ровенская - 2094 (23);

Киевская - 1836 (24);

Ивано-Франковская - 1602 (20);

Закарпатская - 1425 (39);

Тернопольская - 1305 (11);

Харьковская - 1305 (18);

Винницкая - 1175 (25);

Волынская - 1113 (34);

Одесская - 1010 (8);

Днепропетровская - 971 (0);

Житомирская - 935 (38);

Кировоградская - 562 (3);

Хмельницкая - 518 (0);

Запорожская - 499 (3);

Черкасская - 490 (21);

Николаевская - 309 (0);

Черниговская - 304 (5);

Полтавская - 274 (0);

Донецкая - 235 (4);

Сумская - 198 (5);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 54 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

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