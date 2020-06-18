Коронавирус. В Ровенском областном онкодиспансере обнаружили COVID-19

Иллюстративное фото: Daniel Irungu/ЕРА

В Ровенском онкологическом диспансере обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

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Отмечается, что заболевание COVID-19 подтверждено у работника младшего медицинского персонала. Он находится на самоизоляции.

Сообщается, что с целью недопущения распространения болезни в учреждении провели 219 проб ИФА-диагностики заражения коронавирусом. У четырех человек – положительный результат, им проводят ПЦР-исследования, после чего выяснят контактировавших с ними лиц.

В сообщении говорится, что хирургический корпус находится на обсервации. Проводится дезинфекция помещений, после этого заведение приступит к работе в обычном режиме.

Сегодня сообщалось, что Болградский район Одесской области изолировали из-за вспышки коронавируса.

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