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Коронавирус. В Ровенском областном онкодиспансере обнаружили COVID-19

Коронавирус. В Ровенском областном онкодиспансере обнаружили COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Daniel Irungu/ЕРА
18.06.2020, 17:35

В Ровенском областном онкодиспансере обнаружили инфицированного коронавирусом работника

В Ровенском онкологическом диспансере обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

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Отмечается, что заболевание COVID-19 подтверждено у работника младшего медицинского персонала. Он находится на самоизоляции. 

Сообщается, что с целью недопущения распространения болезни в учреждении провели 219 проб ИФА-диагностики заражения коронавирусом. У четырех человек – положительный результат, им проводят ПЦР-исследования, после чего выяснят контактировавших с ними лиц.

В сообщении говорится, что хирургический корпус находится на обсервации. Проводится дезинфекция помещений, после этого заведение приступит к работе в обычном режиме.

  • Сегодня сообщалось, что Болградский район Одесской области изолировали из-за вспышки коронавируса.

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Наталия Медведева
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