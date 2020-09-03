Коронавирус. В Виннице критическая ситуация с койками для больных COVID-19 – глава ОГА

Глава Винницкой ОГА Борзов утверждает, что в Виннице не хватает 200 коек для больных коронавирусом. В горбольнице №1 говорят, что ситуация напряженная

В Виннице сложилась критическая ситуация с койками для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом написал в Facebook глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

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"Виннице срочно нужно еще 200 ковидовских коек. В городе критическая ситуация<…>По уровню заболеваемости и фонду коек контрольная цифра развернутых коек для города Винница должно быть 400 (!) - вдвое больше, чем есть.", — написал он.

Борзов утверждает, что больных из Винницы якобы везут в областные больницы, а также опубликовал обращение к мэру города Сергею Моргунову с просьбой увеличить число коек в городе.

LIGA.net пыталась взять комментарий по этому заявлению в пресс-службе горсовета, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила запросы в пресс-службу, на страничку горсовета в Facebook и на страничку мэра в той же соцсети.

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Глава ОГА также писал, что на 2 сентября Винницкая центральная районная клиническая больница загружена на 100%, а Винницкая городская клиническая больницы №1 - на 81%.

Директор городской больницы №1 Константин Ливаковский в комментарии LIGA.net сказал, что ситуация в медучреждении – напряженная.

"Каждый день есть большие поступления пациентов. Но кроме того есть и выписки. Люди, слава Богу, выздоравливают. У нас сегодня развернуто 210 инфекционных кроватей, из них мы 200 используем для лечения COVID-19 и подозрений на COVID-19. На сегодняшнее утро у нас было 157 пациентов: из них 86 с подтвержденным COVID-19, 81 – с подозрением", – сообщил он.

В руководстве Винницкой центральной районной больнице на звонок LIGA.net не ответили. LIGA.net направила запрос в учреждение.

министр здравоохранения Максим Степанов Украине за месяц число госпитализированных с коронавирусом выросло почти в два раза. В конце августа заявил , что в

В Винницкой области за сутки выявили 85 заболевших COVID-19. За все время эпидемии - 4194.

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Марк Сировой

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