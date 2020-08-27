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За месяц количество госпитализированных с коронавирусом выросло почти вдвое - Степанов

27.08.2020, 10:53
За месяц количество госпитализированных с коронавирусом выросло почти вдвое - Степанов - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В середине июля в больницах находилось около 3500 пациентов с COVID-19, сейчас – 6500

За месяц в Украине число госпитализированных с коронавирусом выросло почти в два раза. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"У нас растет количество людей, которые находятся в больницах (с диагнозом COVID-19 - ред.). На утро сегодня 6505 человек находятся в больницах. Для справки, на середину июля это количество было на уровне 3500", – отметил Степанов.

По словам министра, за прошедшие сутки было госпитализировано 453 человека.

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Денис Юдин
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